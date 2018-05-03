ما قصة صفقة الخمر التي سهلت خروج إنييستا من نادي برشلونة؟

لم يتم حسم انتقال أندريس إنييستا نجم نادي برشلونة بعد إلى تشونغهينغ دانغداي ليفان الصيني رسميًا لكن الاتفاق على وشك التوقيع بالفعل بعد شراء النادي خمورًا من مصانع إنييستا بنحو 36 مليون يورو.

من المعروف منذ فترة طويلة أن علامة، بوديغا إنييستا، للخمور تقف وراء رغبة قائد برشلونة للانتقال للدوري الصيني ومن المقرر أن يجني الملايين من مبيعات المشروبات الكحولية وحدها.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن أجر لاعب الوسط الدولي سيبلغ 27 مليون يورو في الموسم الواحد، أي ما يعادل 81 مليون يورو على مدار مواسمه الثلاثة في آسيا.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على النادي شراء ستة ملايين زجاجة من نبيذ “بوديغا إنييستا” بسعر 6 يورو لكل زجاجة.

وهذا يضيف ما يصل إلى 36 مليون يورو من أرباح مزارع الكروم في فوينتيلبيلا قبل أن يلمس إنييستا الكرة في الصين.

وأمضى إنيستا (33 عامًا) كامل مسيرته في صفوف برشلونة وهو وزميله الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي يملكان أكبر حصيلة من الألقاب على مدار تاريخ النادي برصيد 31 لقبًا لكل منهما.

وحصد 32 لقبًا وشارك لاعب الوسط في 669 مباراة في كل المسابقات مع برشلونة الذي لعب في صفوفه للمرة الأولى وقت أن كان يبلغ من العمر 18 عامًا.

وتوج إنييستا مع برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات وبلقب الدوري الإسباني ثماني مرات وكأس الملك ست مرات.

وأحرز مع منتخب بلاده لقب بطولة أوروبا في 2008 و2012 كما ساهم في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم في نسخة جنوب أفريقيا في 2010 محرزًا هدف الفوز الوحيد في المباراة النهائية أمام هولندا.