رئيس روما يهاجم الحكم بعد وداع دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول

انتقد جيمس بالوتا رئيس روما التحكيم بعد وداع فريقه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ليفربول وقال إنها ستكون “مزحة سخيفة” لو لم تتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في البطولة.

وفاز روما 4-2 في إياب الدور قبل النهائي بالاستاد الأولمبي أمس الأربعاء لكن ليفربول تأهل للنهائي بالانتصار 7-6 في النتيجة الإجمالية ويرى بالوتا أن عددًا من القرارات كانت ضد فريقه.

وقال للصحفيين “أعلم أن الأمور صعبة للحكام لكن من المؤسف أننا خسرنا في النتيجة الإجمالية بهذه الطريقة. لا يمكن أن تدع مثل هذه الأمور تحدث”.

ويشعر بالوتا أن فريقه استحق الحصول على ركلتي جزاء في الإياب.

وسقط ايدن دجيكو داخل منطقة الجزاء بعد تدخل من لوريس كاريوس حارس ليفربول في الشوط الثاني لكن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل ضد مهاجم روما.

وبدا أن ترينت الكسندر-ارنولد مدافع ليفربول لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء بعد تسديدة ستيفن الشعراوي لكن الحكم لم ير الواقعة.

وأضاف بالوتا “يمكنكم مشاهدة ما حدث. في الدقيقة الـ49 لم يكن هناك أي تسلل ثم سقط (جيكو) بعد تدخل من الحارس.

“كانت لمسة يد واضحة للجميع وربما للعالم ما عدا الحكام في الملعب. كان يجب أيضًا طرد لاعب ليفربول في الدقيقة الـ 63 ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين”.

وتابع”ستكون مزحة سخيفة لو لم تتم الاستعانة بحكم الفيديو المساعد في دوري الأبطال”.