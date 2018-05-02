صديقة كريستيانو رونالدو تكشف عن خاتم الخطبة باهظ الثمن (صور)

يبدو أن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، بات على وشك الارتباط رسميًا بصديقته جورجينا رودريغيز، التي نشرت فيديو على حسابها في إنستغرام وهي ترتدي خاتم الخطوبة.

ورغم أن هداف ريال مدريد التاريخي وصديقته الإسبانية المولودة في الأرجنتين، أبقيا خبر خطوبتهما سرًّا، إلا أن رودريغيز البالغ عمرها 23 عامًا نشرت الفيديو يوم الأربعاء على حسابها، وهي ترتدي خاتم من علامة “كارتييه” وسعره يتجاوز 615 ألف جنيه إسترليني.

وأعلنت علامة كارتييه الشهيرة، أن هذا هو خاتم الخطبة وذلك عبر حساب الشركة على إنستغرام أيضًا، بينما فضلت رودريغيز التي تملك 4.6 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي، بسلسلة من الرموز التعبيرية على نبأ خطبتها.

ويأتي قرار الخطوبة بعد إنجاب رودريغيز أول أطفالها من رونالدو وهي الطفلة ألانا مارتينا أواخر العام الماضي.

ووجهت عارضة الأزياء السابقة قبلة للكاميرا وهي تصور نفسها وترتدي خاتم الخطوبة، بينما علق بعض متابعيها على الحدث قائلًا: “هذا هو! لقد حدث أخيرًا”.

وأضاف آخر: “رونالدو يستقر في النهاية! لقد وجد نفسه، الأمر بات مسألة وقت فقط”.

وقاد رونالدو فريقه ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثالث على التوالي، والرابع في آخر خمس سنوات، بعدما تجاوز النادي الملكي فريق بايرن ميونخ في إياب قبل النهائي.