قبل مباراة روما ضد ليفربول.. لماذا أثار قميص احتفالات لاعبي ريال مدريد غضب جماهير “الريدز”؟

أثارت العبارة التي كتبت عل قمصان لاعبي ريال مدريد بعد تأهلهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، غضب جماهير نادي ليفربول، والذين اعتبروا أن الفريق الإسباني قلل من شأن فريقهم.

وكان قد كتب ريال مدريد على قميص الاحتفالات :”إلى الثالثة عشرة”، في إشارة إلى تجاهلهم، لتحقيق البطولة رقم 13 في تاريخهم، مع تواجد الحرف الأول والأخير من كييف مكان إقامة اللقاء النهائي، لكن جماهير ليفربول اعتبروا أن لاعبي ريال مدريد احتفلوا باللقب قبل الفوز باللقاء النهائي.

Real Madrid’s commemorative T-shirt: “A por la 13” “To the 13th” pic.twitter.com/jvZJXViRtd — Real Madrid Info (@RMadridInfo) May 1, 2018

وشبهت جماهير ليفربول ما فعله لاعبو ريال مدريد بلمس غاتوزو كأس دوري الأبطال في نهائي إسطنبول، بعد تقدم ميلان 3-0 لكن النهاية كانت عكس تطلعاته، بعد عودة ليفربول في النتيجة والفوز باللقب بضربات الترجيح.

تفاصيل إحتفال لاعبي #ريال_مدريد بالوصول إلى نهائي الأبطال pic.twitter.com/6NWWxP7idm — أخبار ال18 (@al18_news) May 2, 2018

وكتب أحد المغردين: “ريال مدريد طبع مسبقًا الرقم 13 على قميصه واعتقد أنه استهان بنا ويعتقدون أنهم فازوا باللقب”.

وكتب آخر: “ريال مدريد طبع رقم 13 على قميصه، لو كنت عاشقًا أو لاعبًا لليفربول سيعطيني ذلك حافزًا للفوز باللقب”.

وتساءل أخر: “هل طبع فعلًا ريال مدريد رقم 13 على قميصه؟”.

وكتبت صفحة “آنفيلد”: “احتفل ريال مدريد بالتأهل للنهائي بقصمان كتب عليها إلى 13، الغطرسة هي الأفضل”.