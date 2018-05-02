موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة (الكلاسيكو) والقنوات الناقلة

قد يظن البعض أن حسم نادي برشلونة للقب الدوري الإسباني، سيقلل من أهمية مباراته المقبلة أمام ريال مدريد، ولكن بالتأكيد كلاسيكو الأرض، الذي يعد واحدًا من أقوى الصراعات الكروية في العالم، بل يمكن اعتبار العداء بين الفريقين هو العداء الأكبر في عالم المستديرة.

ومن الصعب أن تجد متابعًا لكرة القدم حاليًا لا يميل لأحد الفريقين، وهو الأمر الذي ساهم بقوة في اتساع رقعة الصراع الملكي الكتالوني.

وينتظر العديد من محبي كرة القدم في العالم موعد الكلاسيكو المقبل، الذي سيكون الأخير بين ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الحالي، ورغم أن الملكي يمتلك التاريخ الأفضل في الصراع بين الفريقين، فإن البلوغرانا هو المتفوق في السنوات الأخيرة.

وتقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد المقبل 6 مايو في قمة الجولة 36 من الدوري الإسباني، وستقام على إستاد كامب نو معقل البرسا، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:45 بتوقيت القاهرة، 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، وسيدير اللقاء الحكم خوسيه مونتيرو.

آخر كلاسيكو جمع الفريقين في الليغا كان في ديسمبر الماضي في “سانتياغو بيرنابيو”، وانتهى بفوز برشونة بثلاثيةٍ نظيفة، سيدخل البلوغرانا المباراة ضد ريال مدريد وهو بطل الدوري الإسباني هذا الموسم، لكن هذا لا يعني أن اللقاء سيكون قليل المستوى، إذ لن يرضى زين الدين زيدان، الذي يعيش نشوة كبيرة مع فريقه بتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا، إلا برد هزيمة الذهاب.

وستخصص مجموعة قنوات بي إن سبورتس “beIN SPORTS” 6، قنوات للمشاهدة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية وهي “HD 1, HD 3, HD 11, HD 14, HD 17, 4K”،