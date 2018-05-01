برشلونة يطرح تذاكر الكلاسيكو ليوم واحد وبسعر أغلى لجمهور ريال مدريد

أعلن برشلونة، بطل الدوري الإسباني، طرح تذاكر الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم الأربعاء الثاني من مايو/آيار الحالي، ولمدة يوم واحد وبسعر أغلى لجماهير ريال مدريد.

وقال النادي الكتالوني، إن تذاكر الكلاسيكو لن تكون ضمن التذاكر الموسمية وعلى الجماهير التي ستحضر المباراة شراء تذاكر جديدة.

وسيبدأ بيع التذاكر في الساعة 11 صباح الأربعاء، وينتهي في نفس التوقيت في اليوم التالي، وجميع التذاكر ستعرض للبيع عبر الموقع الرسمي لبرشلونة، وفي حال تبقت تذاكر حتى يوم الخميس، سيتم عرضها للبيع بشكل عام.

ورغم أن برشلونة لم يكشف بعد عن أسعار التذاكر، إلا أنه يتردد في مدريد أن أرخص تذكرة سيكون سعرها 129 يورو، والأغلى لجماهير النادي الملكي سيكون سعرها 439 يورو.

وبدأت العديد من المدن حول العالم الاستعداد للكلاسيكو رغم حسم اللقب لصالح الفريق الكتالوني، حيث تستعد رابطة الدوري الإسباني لتنظيم احتفاليات بمدن مثل نيويورك وبوينس أيرس وجاكرتا، للاحتفاء بآخر مواجهة بين الغريمين هذا الموسم يوم الأحد المقبل في كامب نو.

وحسم برشلونة اللقب بفوزه 4-2 على ديبورتيفو لاكورونيا يوم الأحد، ويتفوق بفارق 15 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ورغم أن المباراة ستكون مجرد تحصيل حاصل، إلا أن شغف الجماهير بها حول العالم لم يتأثر.