مدن العالم تتأهب لمباراة الكلاسيكو بشغف رغم حسم برشلونة الدوري الإسباني

بدأت العديد من المدن حول العالم الاستعداد لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، في ختام دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم رغم حسم اللقب لصالح الفريق الكتالوني.

وتستعد رابطة الدوري الإسباني لتنظيم احتفاليات بمدن مثل، نيويورك وبوينس أيرس وجاكرتا للاحتفاء بآخر مواجهة بين الغريمين هذا الموسم، يوم السادس من مايو المقبل في كامب نو.

وحسم برشلونة اللقب بفوزه 4/2 على ديبورتيفو لاكورونيا، أمس الأحد، ويتفوق بفارق 15 نقطة على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، ورغم أن المباراة ستكون مجرد تحصيل حاصل إلا أن شغف الجماهير بها حول العالم لم يتأثر.

ففي نيويورك سيحتشد عدد كبير من الجماهير أمام شاشة عملاقة، بحضور المهاجم ديفيد فيا سفير الدوري الإسباني ولاعب برشلونة السابق، وعلى هامش الحدث الذي ينظم للمرة الثانية بالمدينة الأمريكية، ستقام احتفالية موسيقية.

وبالمثل ستقام احتفالية بمقر رابطة الدوري الإسباني بالعاصمة الأرجنتينية، بحضور الهولندي باتريك كلويفرت مهاجم برشلونة السابق ضمن 5 آلاف شخص على الأقل، ويتضمن الحدث معرضًا للقمصان الرياضية ومسابقات ترفيهية وعروضًا موسيقية.

وستنظم احتفاليات مشابهة في كولومبيا وتشيلي وأندونيسيا والهند، حيث تندمج أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية مع مشاهدة المباراة.

وفاز برشلونة في آخر قمة بالدوري 3/0 في سانتياغو برنابيو في ديسمبر الماضي، في حين تفوق ريال مدريد بنتيجة إجمالية 5/1 في مباراتي كأس السوبر الإسبانية مطلع الموسم الجاري.