ماذا قال راموس عن الممر الشرفي أمام برشلونة.. ومباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ؟

تحدث سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، اليوم الإثنين، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بايرن ميونخ الألماني، غدًا الثلاثاء، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن العديد من الأمور أبرزها إقامة الممر الشرفي للغريم التقليدي، برشلونة، عقب فوزه بلقب الليغا رسميا، أمس الأحد.

وقال راموس: “برشلونة حقق الثنائية المحلية، وهو موسم عظيم بالنسبة له، ولو حققنا دوري أبطال أوروبا سيكون كذلك موسمًا عظيمًا بالنسبة لنا”.

وأضاف: “وأرى أن موضوع الممر الشرفي نال الكثير من الحديث ولكن قلنا من قبل إننا لن نقوم به، ليس هناك كلام بعد ما قاله زيدان، برشلونة فاز باللقب والممر الشرفي لن يغير أي شيء، لذلك لن نقوم به”.

وتطرق قائد الميرنغي للحديث عن مباراة بايرن ميونخ، قائلًا: “أود أن ألعب نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى لأنها مكافأة لمجهود موسم كامل، فالفوز بهذه البطولة له مذاق مختلف دائمًا، سنحاول الفوز بها قدر المستطاع”.

وتابع: “أهمية مباراة الغد تشكل دافعًا إضافيًا بالنسبة لنا، نحن على بعد خطوة واحدة فقط من اللعب في كييف، نريد تحقيق الفوز مرة أخرى، نتيجة الذهاب لا تعني أي شيء وشاهدنا ما حدث ضد يوفنتوس”.

وأردف: “سيكون مكافأة على العمل الجاد الذي قدمناه طوال العام.. سأحب أن ألعب النهائي وأن ندافع عن لقبنا”.

وعن مدربه زيدان، شدد: “لا يمكنني إلا أن أثني عليه.. ندرك أنه مدرب عظيم، أثبت ذلك، ونحن فخورون باللعب تحت إمرته. كلما وضع تحت المساءلة، تظهر الألقاب التي فاز بها لتُخرس أفواه الكثيرين”.

كما خصص جانبًا من الثناء لخليفته في قيادة الفريق: “مارسيلو لاعب كبير ويمتلك الكثير من الخبرة. فاز بكل شيء تقريبًا في كرة القدم، وهو ركيزة أساسية لفريق ريال مدريد”.

ويعتقد راموس أن زميله ماركو أسينسيو سيكون أحد أهم لاعبي الكرة في قادم السنوات: “آمل أن يحظى بمستقبل عظيم في ريال مدريد، فهذا سيجلب المنفعة عليه وعلى النادي. إنه فتى يملك الكثير من الإمكانيات، وأعتقد أنه قادر على الوصول للقمة لسنوات عديدة”.

وعن وصول ريال مدريد إلى النهائي الثالث على التوالي، حال حدوثه، أشار: “جعلنا المستحيل يبدو سهلًا”.

وسيدافع ريال مدريد عن أسبقيته ذهابًا بهدفين مقابل هدف، في طريق التتويج بلقبه الأوروبي رقم 13.