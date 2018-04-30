في سابقة مفاجئة.. ريال مدريد يهنئ نادي برشلونة بلقبي الدوري الإسباني وكأس الملك (صورة)

هنّأ ريال مدريد منافسه وغريمه برشلونة بتتويجه بلقبي الدوري الإسباني وكأس إسبانيا للموسم الحالي 2017/2018، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب ريال مدريد على موقع “تويتر”: ألف مبروك، تحقيق برشلونة لقبي الدوري الإسباني وكأس إسبانيا هذا الموسم”.

ونجح برشلونة في التتويج بلقبي الدوري الإسباني وكأس إسبانيا، بعد أن أحرز ريال مدريد لقب الدوري الموسم الماضي، في حين أن برشلونة أحرز لقب الكأس للمرة الرابعة على التوالي.

ويُثار الكثير من الجدل هذه الأيام وقبل نحو أسبوع على مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، التي تقام الأحد المقبل، على ملعب كامب نو.

وأعلن ريال مدريد على لسان مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ومدافعه سيرجيو راموس أنه لن ينظم ممرًا شرفيًا لبرشلونة قبل المباراة، وهو الأمر الذي يخالف التقاليد في كرة القدم الإسبانية.

ويرى زيدان أن الممر الشرفي خرج عن إطاره الرياضي والأخلاقي، وأنه تحول إلى فرصة لإهانة وإذلال الفريق الذي ينظمه.