بعد تتويج نادي برشلونة.. ما الظاهرة الأبرز في الدوريات الكبرى خلال الـ10 سنوات الأخيرة؟

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني للمرة 25 في تاريخه والسابعة في العشر مواسم الأخيرة، وقبله توج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة 28 والسادسة على التوالي والسابعة في عشر مواسم.

وشهدت 4 من 5 بطولات كبرى في أوروبا في المواسم العشرة الأخيرة سيطرة فريق واحد على أغلب الألقاب باسثثناء الدوري الإنجليزي الممتاز الذي عرف 4 أبطال، 3 منهم اقتسموا 9 ألقاب بالتساوي.

وحتى في إيطاليا رغم المنافسة التي فرضها نابولي هذا الموسم وفوزه في الجولة الماضية على يوفنتوس، لكنه عاد مجددًا ليبتعد بـ4 نقط بعد الخسارة أمام فيورنتينا ويمنح السيدة العجوز فرصة لقب جديد.

وأصبح الصراع حول المقاعد الأوروبية أقوى من الصراع على اللقب في البطولات الكبرى؛ لكونها تعطي مقاعد أكبر في دوري الأبطال، 4 في إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا و3 في فرنسا.

ونستعرض أبطال الدوري في العشرة مواسم الأخيرة حسب ترتيب الدوريات قاريًا..

إسبانيا: سيطرة برشلونة

في العشرة مواسم الأخيرة فاز برشلونة بـ7 ألقاب مقابل لقبين لريال مدريد ولقب لأتلتيكو مدريد، لكن في إسبانيا تمكن ريال مدريد من تجاوز إخفاقه محليًا ليفوز قاريًا ب3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وهو ما يجعل الليغا أقوى قاريًا.

إنجلترا: قطبا مانشستر وتشيلسي وليستر سيتي أبطال العشرة مواسم

في إنجلترا تمكن مانشستر سيتي من الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وهو اللقب الثالث للفريق في المواسم العشرة الأخيرة وهو نفس العدد الذي حققه فريقا مانشستر يونايتد وتشيلسي، بينما خطف ليستر سيتي اللقب العاشر.

ألمانيا: سيطرة بايرن ميونخ

فاز بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والسابعة في عشرة مواسم تاركًا لبروسيا دورتموند لقبين وفولسبورغ لقبًا وحيدًا.

إيطاليا: يوفنتوس يقتل المنافسة

استعاد يوفنتوس كل حظوظه في الحفاظ على لقبه بعد فوزه على إنتر ميلانو 3-2 وخسارة منافسه نابولي أمام فيورنتينا 3-0 ليتسع الفارق ل4 نقط.

وعلى بعد 3 جولات يملك يوفنتوس إمكانية حسم اللقب لكونه يستقبل مرتين في ملعبه ليخطف لقبه السابع على التوالي ويؤكد سطوته على الدوري الإيطالي، ويبقى قطبا ميلان آخر المتوجين في العشرة مواسم الأخيرة بواقع لقبين لأنتر ميلانو ولقب لميلان.

فرنسا: باريس سان جيرمان يغرد وحيدًا

منحت الأموال القطرية لفريق العاصمة الفرنسية فرصة السيطرة على الدوري الفرنسي، حيث توج بلقبه الخامس في العشرة مواسم الأخيرة وكان بإمكان الغلة أن تكون أكبر لولا مفاجأة مونبلييه في 2012 وموناكو في 2017 واللذان خطفا اللقب من الفريق باريس.

وقبلهما فاز كل من: مارسيليا وليل وبوردو بلقب لكل منهم في العشرة مواسم الأخيرة.