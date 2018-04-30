احتفالية برشلونة بالتتويج بالدوري الإسباني تغضب لاعبه السابق دولوفيو.. تعرف على السبب

أعرب الإسباني جيرارد دولوفيو، جناح فريق واتفورد الإنجليزي، عن غضبه بسبب خطأ ارتكبه نادي برشلونة خلال احتفاله بالتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة 25 في تاريخه، أمس الأحد، بعد الفوز على ديبورتيفو لا كورونيا 2-4، في الجولة 35 من “الليغا”.

ونشر اللاعب تغريدة احتج من خلالها على نسيان اسمه من قبل إدارة برشلونة ضمن اللاعبين المتوجين بلقب الدوري الإسباني الموسم الحالي.

وأصدر برشلونة قميصا ضم 23 لاعبا للاحتفال بتتويجه بلقبه رقم 25 في مسيرته والسابع في عشر مواسم الأخيرة، لكنه لم يذكر لاعبين شاركوا هذا الموسم أيضا في التتويج باللقب.

وليس دولوفيو الوحيد الذي سقط سهوًا من اللائحة، فالأرجنتيني خافيير ماسكيرنو أيضًا لم تضمه القائمة، رغم كونه شارك في 11 لقاء قبل الرحيل إلى الصين، بينما شارك دورولوفيو في 17 مباراة.

واللافت أن اسم البرازيلي رافينيا ألكنتارا، الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، كان موجودًا ضمن القائمة، على الرغم من عدم مشاركته في أي مباراة هذا الموسم مع النادي الكاتالوني.

LaLiga champions celebrations ???? The moment we won LaLiga 2017/18!???? ¡LaLiga es nuestra! Momentos inolvidables en Riazor…???? La lliga és nostra! Moments inoblidables a Riazor…???? #7heChamp10ns Posted by FC Barcelona on Monday, April 30, 2018

وهناك أيضًا لاعبون شاركوا في لقاءات هذا الموسم ومن بينهم خيسي أرنيز ودافيد كوستاس وألينا وهم من العناصر الشابة للفريق.

ونشر دولوفيو في تغريدته صورًا لمشاركاته رفقة برشلونة هذا الموسم قبل الرحيل معارًا في الشتاء نحو واتفورد وكتب عليها: “أبطال الليغا وأنا أيضا”.