تعرّف على شروط نادي برشلونة للتصويت على الرئيس القادم للاتحاد الإسباني

وضع نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني وأحد أهم فرق إسبانيا شروطه للتصويت على الرئيس الجديد للاتحاد الإسباني لكرة القدم والذي يتنافس عليه الرئيس المؤقت الحالي خوان لويس لاريا ولويس روبياليس اللاعب السابق لليفانتي.

وأكد برشلونة على أهم شروطه وهي استعمال تقنية الفيديو في الموسم القادم أثناء اللقاءات وبعدها وذلك لضمان عدم تكرار أخطاء الحكام التي حدثت في المواسم الأخيرة.

ويرغب برشلونة في معاقبة المخالفين الذين لم يشاهدهم الحكام خلال اللقاء من طرف لجنة المنافسة بعد اللقاءات عبر استعمال لقطات الفيديو لمعاقبتهم كما يحدث في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وضع برشلونة 4 شروط لاستعمال الفيديو من طرف الحكام حتى لا تعطل اللقاءات في مساعدة الحكام على تحديد ضربات الجزاء والتأكد من العقوبات المفروضة على اللاعبين وتجاوز الكرة لخط المرمى.

ومازالت تقنية الفيديو تثير المزيد من الشكوك في البطولات الأوروبية الكبرى خصوصًا حول طريقة استعمالها من طرف الحكام حيث تترك إيطاليا مثلًا القرار للحكم للجوء إليها، بينما في ألمانيا يتدخل حكم الفيديو لإخبار الحكم بالأخطاء.