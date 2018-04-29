رغم حسم زيدان الأمر.. لماذا عاد الجدل مجددًا بشأن الممر الشرفي في مباراة برشلونة وريال مدريد؟

سينظم لاعبو فريق ديبورتيفو لاكورنيا ممرًا شرفيًا للاعبي نادي برشلونة قبل مواجهتهما المنتظرة، مساء اليوم الأحد، بمناسبة فوز الفريق الكاتالوني بكأس الملك، في لقاء أصبح من الضروري على الفريق الزائر حسم اللقب خلاله بعد فوز ريال مدريد على ليغانيس، أمس السبت.

وكان من الممكن أن يكون الممر الشرفي للاعبي ديبورتيفو لاكورنيا مزدوجًا من أجل كأس الملك ولقب الدوري الإسباني، لكن فوز ريال مدريد على ليغانيس قلص الفارق بين الفريقين إلى 12 نقطة، وأصبح برشلونة مطالبًا بالحصول على نقطة على الأقل في اللقاء وعدم انتظار نتيجة أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ألافيس، والتي تقام قبل لقائه أمام ديبورتيفو لاكورنيا، وبعدها سيخوض الكلاسيكو في السادس من شهر مايو المقبل.

وأصبح ريال مدريد في وضع محرج، حال تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو لاكورنيا، حيث جرت التقاليد أن ينظم الفريق الذي يواجه البطل ممرًا شرفيًا، حال نهاية الدوري قبل نهاية الموسم.

ورغم قرار الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بعدم القيام بممر شرفي لبرشلونة في الكلاسيكو، لكونه حسب رأيه خرج عن إطاره الرياضي الشرفي وأصبح إذلالا للفريق الذي يقوم به، كما ذكر برشلونة بعدم قيامها بممر شرفي للفريق الملكي بعد التتويج بلقب كأس العالم للأندية.

وكان من الممكن أن يتوج برشلونة بلقب الدوري الإسباني قبل أن يلعب لقاءه أمام ديبورتيفو لاكورنيا، حال عدم فوز ريال مدريد أمام ليغانيس وأتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، وفي هذه الحالة كان لاعبو ديبورتيفو لاكورنيا سينظمون ممرًا شرفيًا للفريق من أجل لقبين ويتجنب الكلاسيكو المقبل في الكامب نو الجدل بشأن هذا الموضوع.

وما زال بإمكان ديبورتيفو لاكورنيا حسم الجدل وإنهاؤه بشرط الفوز على برشلونة خلال اللقاء، وهو في أمس الحاجة لـ3 نقاط لكونه يصارع على أمل ضعيف للبقاء في الليغا.

وكان لاعبو برشلونة قد أقاموا ممرًا شرفيًا لريال مدريد في 2008، عندما ضمن ريال مدريد لقب الدوري وقتها قبل مباراة “الكلاسيكو” بين الفريقين.