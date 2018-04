جماهير إسبانيول تكرّم إنييستا بلافتة “الصديق” (صورة)

كان القبول العالمي لأندريس إنييستا، قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، في دائرة الضوء، اليوم السبت، بعدما رفع مشجعو المنافس المحلي إسبانيول لافتة لتكريم لاعب منتخب إسبانيا، الذي سيترك النادي بنهاية الموسم، في مواجهة لاس بالماس بالليغا.

وأصبحت قمة برشلونة – إسبانيول مشحونة خلال السنوات الأخيرة لكن جماهير الفريق الثاني في المدينة دائمًا ما تبدي إعجابها بإنيستا بسبب صداقته مع قائد إسبانيول الراحل داني خاركي الذي توفي إثر نوبة قلبية في 2009 عن 26 عامًا.

The exciting banner of Espanyol to Iniesta https://t.co/QLwx2zHCen pic.twitter.com/J1o9GejDae

— fcbarcelonasportnews (@FCBSportNews) April 28, 2018