جماهير إسبانيول تكرّم إنييستا بلافتة “الصديق” (صورة)

كان القبول العالمي لأندريس إنييستا، قائد برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني، في دائرة الضوء، اليوم السبت، بعدما رفع مشجعو المنافس المحلي إسبانيول لافتة لتكريم لاعب منتخب إسبانيا، الذي سيترك النادي بنهاية الموسم، في مواجهة لاس بالماس بالليغا.

وأصبحت قمة برشلونة – إسبانيول مشحونة خلال السنوات الأخيرة لكن جماهير الفريق الثاني في المدينة دائمًا ما تبدي إعجابها بإنيستا بسبب صداقته مع قائد إسبانيول الراحل داني خاركي الذي توفي إثر نوبة قلبية في 2009 عن 26 عامًا.

The exciting banner of Espanyol to Iniesta https://t.co/QLwx2zHCen pic.twitter.com/J1o9GejDae — fcbarcelonasportnews (@FCBSportNews) April 28, 2018

وقال إنييستا، البالغ 33 عامًا، أمس الجمعة، إنه سيترك برشلونة بعد 16 عامًا مع الفريق الكتالوني وعلقت جماهير إسبانيول على قرار قائد برشلونة خلال التعادل 1-1 مع لاس بالماس بلافتة كتبت عليها “شكرًا إنييستا لأنك صديق فوق كل شيء”.

وكرم إنييستا صديقه خاركي عندما سجل هدف الفوز 1- صفر على هولندا في نهائي كأس العالم 2010 ليمنح إسبانيا لقبها الأول، إذ رفع قميصه ليكشف عن عبارة تقول “داني خاركي دائمًا معنا”.

وتلقى إنييستا تحية حارة من جماهير إسبانيول في أول مباراة خاضها على ملعب المنافس بعد كأس العالم ليصبح اللاعب الوحيد في برشلونة الذي يحظى بهذا الاستقبال الإيجابي في ملعب الغريم المحلي.