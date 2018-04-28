رحيل إنييستا يسبب أزمة جديدة لنادي برشلونة

يحتاج برشلونة لتعويض رحيل نجمه وعميده أندريس إنييستا الذي قرر الرحيل في الصيف المقبل، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة لكنه يواجه السوق الأكثر غلاء وارتفاعًا في الأسعار في السنوات القادمة.

ورغم أن برشلونة استفاد من دفع باريس سان جيرمان للشرط الجزائي في عقد النجم البرازيلي نيمار في الصيف الماضي البالغ 222 مليون يورو، لكنه دفع 105 ملايين يورو للتعاقد مع عثمان ديمبيلي من بروسيا دورتموند زائد 40 مليون يورو متغيرات، ودفع 120 مليون يورو لليفربول للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو زائد 40 مليون يورو متغيرات، كما دفع حوالي 12 مليون يورو لجلب الكولومبي ياري مينا من بالميراس واستعاد لاعبه السابق جيرارد دوليفيو مقابل 12 مليون يورو.

ويعيش الفريق الكتالوني أزمة أجور مرتفعة ولا يملك سوى 60 مليون يورو للتعاقدات في الصيف القادم حسب صحيفة “أس” نصفها سيدفعها لإكمال التعاقد مع البرازيلي أرثور من غريميو، فيما يفكر في التعاقد مع الفرنسي أنطوان غريزمان مقابل كسر عقده البالغ 100 مليون يورو.

أزمة تعويض إنييستا في الصيف تبقى مالية أكثر منها تقنية فإدارة الفريق والمدرب إيرنيستو فالفيردي الذي سيستمر في مهامه حسب رئيس الفريق بارتوميو مطالبين بالتخلي عن عدة لاعبين في الصيف لشراء نجوم جدد.

ورغم أن التوقعات تشير لإمكانية قيام البرازيلي فيليب كوتينيو بمهام النجم الإسباني الراحل كما أن مواطنه أرثور يلعب في المركز نفسه لكن إدارة برشلونة تحتاج دخول السوق لضم نجوم جدد للعودة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا.