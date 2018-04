رسميًا.. إنييستا يعلن رحيله عن نادي برشلونة

أعلن أندريس إنييستا، لاعب وقائد نادي برشلونة، رسميًا، رحيله عن النادي الكتالوني بعد نهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف وجهته المقبلة.

وقال إنييستا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “لقد اتخذت قرار رحيلي بعد تفكير عميق، بعد 22 عامًا أعتقد أنه حان الوقت، برشلونة هو أفضل فريق في العالم وأرى أن وقتي هنا انتهى وأنه ليس بإمكاني تقديم ما يتطلبه”.

وأضاف إنييستا: “دائمًا أردت أن أكون ملائمًا للفريق وأقدم الإضافة، إنه يوم حزين بالنسبة لي، من الصعب أن تقول وداعًا للفريق الذي ترعرعت فيه، وأريد أن أتجنب أي حالة مزعجة مع النادي لذلك قررت الرحيل”.

وأجهش اللاعب الدولي الإسباني بالبكاء في تدريب برشلونة الذي حضره جميع زملائه في الفريق بينما ضجت القاعة التي أقيم فيها المؤتمر الصحفي بالتصفيق بعد أن أنهى كلمته.

وأكمل إنييستا “أود أن أشكر النادي وأكاديمية لا ماسيا؛ لأن كل ما وصلت إليه اليوم كلاعب وكشخص هو بفضلهم، وأيضًا لكل زملائي الذين جعلوني الأفضل في كل موسم”.

“أريد أن أشكر عائلتي، خاصة والدي ووالدتي وأختي، قبل 22 عامًا جئنا بسيارة هنا والآن أنتم معي في هذه اللحظة، وأيضًا أشكر زوجتي”

وأسهم إنييستا (33 عامًا) في فوز برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني 8 مرات، وكأس إسبانيا 5 مرات، لقب كأس السوبر الإسباني 6 مرات، وكأس العالم للاندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، كما كان ضمن التشكيلة الأساسية في تتويج إسبانيا بلقب أمم أوروبا نسختي 2008 و2012، وكأس العالم 2010.

وخلال 670 مباراة مع برشلونة سجل إنييستا 57 هدفًا وصنع 141 هدفًا.

وعلى مستوى الكرة الذهبية احتل إنييستا المركز الثاني العام 2010 وحل ثالثًا في الترتيب في 2012.

“أتيحت لي الفرصة لعيش لحظات سحرية ولكنني أظل دائمًا مع اليوم الذي ظهرت فيه لأول مرة مع الفريق الأول في بروغ، كل ما حدث في ذلك اليوم كان حلمًا وأصبح ذلك حقيقة اليوم، هناك العديد من الألقاب والمواقف المهمة لكن الظهور الأول مع الفريق هو أهم يوم”.

