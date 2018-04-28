استقبال مهين من جماهير ريال سوسيداد ضد لاعبها السابق إينييغو مارتينيز (فيديو)

استقبلت جماهير ريال سوسيداد لاعبها السابق الدولي الإسباني إنييغو مارتينيز بعبارات سيئة، إذ ألقت عليه أوراقًا مالية عليها صورته، في إشارة لتفضيله المال للانتقال لأتلتيك بلباو.

وعند دخول مارتينيز لملعب اللقاء، تجمعت بعض الجماهير، وقامت بشتمه ورمي الأوراق المالية في وجهه تعبيرًا عن سخطها لقراره الرحيل في منتصف الموسم.

وكان المدافع الدولي الإسباني، البالغ 26 عامًا، محط اهتمام فرق كبيرة في الصيف الماضي، من بينها برشلونة الذي ألغى صفقة التعاقد معه في اللحظات الأخيرة دون توضيح الأسباب، كما كان مرشحًا للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودفع أتلتيك بلباو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.