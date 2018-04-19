ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة أتلتيكو مدريد أمام ريال سوسيداد (صورة)

تلقى فريق أتليتكو مدريد، هزيمة قاسية من مضيفه ريال سوسيداد، بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

أنهى سوسيداد الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف، سجله البرازيلي ويليان خوسي دا سيلفا في الدقيقة 28.

وفي الوقت الذي بحث فيه أتليتكو مدريد عن التعادل، أضاف سوسيداد الهدف الثاني في الدقيقة 80 عبر خوان ميغيل خيمينيز.

وفي الدقيقة 92 نجح خيمينيز في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور فائزينَ بالثلاث نقاط.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 71 نقطة في الوصافة بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، في حين ارتفع رصيد ريال سوسيداد إلى 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بـ68 نقطة.