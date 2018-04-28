إشبيلية الإسباني يعلن إقالة مونتيلا من قيادة الفريق

أعلن نادي إشبيلية الإسباني، اليوم السبت، رسميًا، إقالة الإيطالي فينتشينزو مونتيلا من قيادة الفريق، بعد سوء النتائج في الفترة الأخيرة، آخرها الخسارة من ليفانتي (2-1) في الجولة الـ35 من الدوري الإسباني.

وقال الموقع الرسمي لنادي إشبيلية: إن الإدارة قررت إقالة مونتيلا بعد سلسلة النتائج المخيبة، فمنذ الفوز على مانشستر يونايتد 13 مارس الماضي، والفريق لم يستطع الفوز في 9 مباريات على التوالي، وتعرض لـ5 هزائم آخرها أمام ليفانتي 2-1.

وأبرز الموقع في نهاية بيانه أن مونتيلا سوف يودّع اللاعبين والجماهير، غدًا الأحد.

وتولى مونتيلا قيادة الفريق الأندلسي نهاية (2017)، بدلًا من الأرجنتيني إدواردو بيريزو، وخاض مع الفريق الأندلسي (28 مباراة)، بواقع (11 انتصارًا)، و(10 هزائم)، و(7 تعادلات).

وكانت الفترة الأفضل للفريق مع مونتيلا، عندما أطاح بفريق أتلتيكو مدريد من كأس ملك إسبانيا، ليبلغ النهائي، لكنه خسر من برشلونة (5-0) الأسبوع الماضي، فضلًا عن التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد قهر مانشستر يونايتد، قبل الخروج على يد بايرن ميونخ الألماني.