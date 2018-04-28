الأندية الإسبانية تسيطر على تصنيف “يويفا”

صعد أتلتيكو مدريد للمركز الثاني في ترتيب الفرق الذي يصدره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والذي يعتمد على نتائج الفرق في منافساته خلال الـ5 مواسم الأخيرة.

وحافظ ريال مدريد على الصدارة بـ158 نقطة، حيث فاز بـ3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا وخسر نصف نهائي، ومتواجد هذا الموسم في نصف النهائي وقريب من لعب النهائي بعد فوزه على بايرن ميونخ 2-1 في لقاء الذهاب.

واستفاد أتلتيكو مدريد من تعادله مع آرسنال في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي وخسارة بايرن ميونخ وخروج برشلونة من ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 135 نقطة في المركز الثاني، تاركًا المركز الثالث لبايرن ميونخ بـ134 نقطة والرابع لبرشلونة برصيد 132 نقطة.

وحل يوفنتوس خامسًا وإشبيلية سادسًا وباريس سان جيرمان سابعًا ومانشستر سيتي ثامنًا وآرسنال تاسعًا وبروسيا دورتموند في المركز العاشر.

ويحتل روما الإيطالي الذي يلعب نصف نهائي دوري الأبطال المركز 21 بـ62 نقطة، وليفربول المركز 24 بـ61 نقطة؛ لسوء نتائجهما قاريًا في المواسم الأربعة الماضية.