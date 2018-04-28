كشف مدة إيقاف دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد

لن يتمكن دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد من الوقوف على خط التماس، وتوجيه لاعبيه في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام آرسنال الخميس المقبل.

وطرد الحكم كليمنت توربين المدرب الأرجنتيني، الخميس الماضي، في مباراة الذهاب، بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة التي انتهت بالتعادل 1/1.

ووجّه الاتحاد الأوروبي للعبة اتهامين لسيميوني بإهانة الحكم، وإتيان سلوك غير رياضي، وأعلن أن الاتهاميْن ستتم مناقشتهما يوم الجمعة المقبل أي بعد مباراة العودة، ما يعني استمرار إيقافه.

وأكدت مصادر في الاتحاد الأوروبي لصحيفة “صن” البريطانية أن سيميوني (47 عامًا) سيتعرّض للإيقاف مباراة واحدة.

ولن يُسمح له بالتواصل مع لاعبيه خلال المباراة، ما يعني إدارة مساعده جيرمان بورغوس للمباراة من الملعب، والتي ستقود الفريق إلى نهائي الدوري الأوروبي، أو الخروج من المسابقة وفقًا لنتيجتها.

وأعرب سيميوني عن غضبه الشديد عندما طرد الحكم لاعبه سيمي فرسالجكو بعد 10 دقائق فقط من البداية، لحصوله على الانذار الثاني، وأسفر الاعتراض عن طرد المدرب ذاته.