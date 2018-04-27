ميسي وسواريز يغيبان عن وداع إنييستا

شهدت الندوة الصحفية التي عقدها النجم الإسباني أندريس إنييستا لإعلان رحيله عن برشلونة الصيف القادم غياب كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز وهو غياب لافت في ظل حضور كل إدارة برشلونة والطاقم الفني وبقية اللاعبين لندوة الوداع.

وبحسب تقارير إعلامية كاتالونية، فالنجمان ميسي وسواريز غابا بسبب حضورهما لحفل خاص دون الإعلان عن طبيعته، وأنهما سيكونان حاضرين في حفل الوداع الرسمي للرسام الإسباني.

ويتسلم ميسي الموسم القادم شارة قيادة برشلونة، فيما يصبح سيرجيو بوسكيتش القائد الثاني في انتظار إعلان جيرارد بيكيه قائدًا ثالثًا قبل بداية الموسم القادم من طرف اللاعبين.

ورغم غياب ميسي لكن إنييستا أشاد به وقال: “بالنسبة لي كان شرفًا أن أشاركه كل يوم لحظات رائعة وساحرة، أتفهم أنه ليس هناك لاعبون مثله ولن يكون في المستقبل.”

ويعتبر ميسي وتشافي رفيقي درب إنييستا لكونهم عاشوا معًا في برشلونة سنوات طويلة، وحققوا ألقابًا عديدة من بينها 4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.