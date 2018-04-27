أنطوان غريزمان يثير الجدل مجددًا حول مستقبله مع أتلتيكو مدريد

واصل الفرنسي أنطوان غريزمان تألقه رفقة أتلتيكو مدريد وسجل هدف التعادل لفريقه في مرمى آرسنال في ذهاب دور نصف نهائي الدوري الأوروبي، لينقذه من الهزيمة، رغم لعب الفريق الإسباني بـ 10 لاعبين ويقربه من النهائي.

ووصل الجناح الفرنسي إلى 27 هدفًا هذا الموسم في 45 لقاء مع أتلتيكو مدريد، ليحطم رقم الموسم الماضي الذي سجل خلاله 26 هدفًا في 53 مباراة، وأصبح قريبًا من معادلة رقمه القياسي لموسم 2015/2016 حين سجل 32 هدفًا.

وتشير عدة تقارير إعلامية حول رغبة برشلونة في التعاقد مع النجم الفرنسي مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده والذي يبلغ 100 مليون يورو، لكن أنطوان غريزمان تحدث عن مستقبله بعد التعادل مع آرسنال وأكد أنه سعيد حاليًا في الفريق.

وقال المهاجم الفرنسي: “نناقش مع الفريق لنرى ما يمكن فعله”.

وكان رئيس برشلونة قد أكد في تصريح لإحدى القنوات أن النجم الفرنسي لاعب في أتلتيكو مدريد ويجب احترام الفريق ولاعبيه لكنه في نفس الوقت أبدى إعجابه بما يقدمه وقال: “غريزمان لاعب كبير وهو في أتلتيكو مدريد ويجب احترامه، نحن نحب اللاعبين الجيدين وما قاله من أمور سابقًا لم يكن موفقًا”.

وأشاد غريزمان بزميله الحارس السلوفيني يان أوبلاك الذي وقف سدًا أمام محاولات آرسنال وقال: “أوبلاك هو أفضل حارس في العالم في الوقت الحالي ليس لأنه زميلي بل للتصديات التي يقوم بها والنقاط التي يمنحنا إياها دائمًا”.