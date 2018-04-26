أتلتيكو مدريد يخطف تعادلًا مثيرًا من آرسنال في الدوري الأوروبي (فيديو)

خطف أتلتيكو مدريد تعادلًا مثيرًا من مضيفه آرسنال الإنجليزي، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي، والتي انتهت بنتيجة 1-1.

تقدم الفريق اللندني في الدقيقة 61 برأس المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، وقبل نهاية اللقاء بثماني دقائق، عدّل أنطوان غريزمان الكفة للفريق المدريدي.

ولعب الأتلتي بـ 10 لاعبين بعد 10 دقائق من صافرة البداية، عقب طرد مدافعه الكرواتي سيمي فيرساليكو ببطاقة صفراء ثانية.

ويكفي أتلتيكو مدريد الخروج بتعادل سلبي في مباراة الإياب أمام جماهيره على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” الأسبوع المقبل، وفي المقابل، يجب على كتيبة الفرنسي آرسين فينغر اقتناص الفوز بأي نتيجة في مدريد؛ من أجل التأهل للمباراة النهائية.

في نفس السياق، قطع أولمبيك مارسيليا الفرنسي شوطًا طويلًا نحو بلوغ المباراة النهائية ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما فاز على ضيفه سالزبورغ النمساوي بثنائية نظيفة، اليوم الخميس، في ذهاب نصف النهائي.

وعلى ملعبه “فيلودروم” سجل فريق الجنوب الفرنسي هدفًا في كل شوط، إذ افتتح له فلوران توفان باب التسجيل في الدقيقة 15.

وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم الكاميروني الشاب كلينتون موا نجي ثاني الأهداف في الدقيقة 63.

وبهذا الانتصار، يقترب الفريق الفرنسي من بلوغ المباراة النهائية، في 16 مايو (أيار) المقابل بمدينة ليون الفرنسية، في هذه البطولة لأول مرة بعد 14 عامًا، عندما خسر اللقب أمام فالنسيا الإسباني، قبل مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب “ريد بول أرينا” بمدينة سالزبورغ النمساوية.