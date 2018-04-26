زيدان يقرر إراحة رونالدو في مباراة ريال مدريد وليغانيس بالدوري الإسباني

كعادة زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قرر إراحة هدافه كريستيانو رونالدو واستبعده من مباراة ليغانيس المقررة في سانتياغو برنابيو السبت المقبل في الدوري الإسباني من أجل منحه قدرا أكبر من الراحة قبل استضافة بايرن ميونخ الثلاثاء المقبل.

ويستضيف ريال مدريد فريق بايرن ميونخ في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل بعد فوزه بهدفين مقابل هدف في الذهاب يوم الأربعاء.

وعدل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين مقابل هدف على مضيفه بايرن ميونخ، حيث سجل مارسيلو مدافع ريال مدريد، الذي يسعى للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، هدفا في الدقيقة 44 على عكس سير اللعب ليعادل النتيجة بعد أن كان جوشوا كيميش وضع بايرن في المقدمة.

وعاقب ريال منافسه بايرن، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، على إضاعة العديد من الفرص.

وباتت بطولة الدوري ثانوية لريال مدريد الذي تحول أقصى طموحه لاقتناص المركز الثاني من جاره أتلتيكو مدريد ويركز زيدان على الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال لذلك يريح رونالدو.

وغاب رونالدو البالغ عمره 33 عاما عن مباريات ملقة ولاس بالماس وإسبانيول بسبب الحصول على أكبر قدر من الراحة قبل مواجهات دوري الأبطال.