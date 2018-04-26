زيدان يجد حلول ريال مدريد في لاعبين كلفا الفريق 5 ملايين يورو

ما زال الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في مرمى بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يثير الصحافة الإسبانية لكونه جاء من هجمة مضادة قادها الثنائي لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو، الذي ختمها بتسديدة في المرمى.

وسلّطت صحيفة ” أس ” الضوء على الثنائي الذي أصبح حديث الصحف العالمية والذي يقدم موسمًا جيدًا، ويعتبر أبرز الحلول المتاحة أمام الفرنسي زين الدين زيدان في أغلب اللقاءات القوية والمصيرية.

ورغم كون اللاعبين يحتلان المركزين 13 و14 في عدد الدقائق التي لعباها هذا الموسم برفقة ريال مدريد، لكنهما شاركا تقريبًا في أغلب لقاءات الفريق، القليل منها كأساسييْن، ويعتبران بدلاء جيدين.

وشارك لوكاس فاسكيز في 48 لقاء، وأسينسيو في 47 لقاء، لكن دورهما كان أكبر من لاعبين أساسيين كالفرنسي كريم بنزيمة والوليزي غاريث بيل الذي كلف الفريق 101 مليون يورو، والثنائي جلس في دكة البدلاء أمام بايرن ميونخ.

وكلف فاسكيز ريال مدريد مليونًا ونصف المليون يورو لإعادة شرائه من إسبانيول، وهو ابن المدرسة فيما دفع 3.5 مليون يورو لضم ماركو أسينسيو ما مايوركا، وهو ما يعني أن الثنائي كلف الفريق 5 ملايين يورو، وأصبحا أكثر أهمية من لاعب كلف الفريق 101 مليون يورو.

وأصبح اللاعبان قريبين من المشاركة برفقة المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا بل يعتبران من الجيل القادم للمستقبل، والذي سيحمل المشعل في كرة القدم الإسبانية، كما أن ثمنهما الحالي في السوق يتجاوز 100 مليون يورو بكثير لو رغب ريال مدريد في بيعهما.

ويعتبر أسينسيو أكثر تهديفًا فقد سجل هذا الموسم 11 هدفًا، و4 تمريرات حاسمة هذا الموسم، وآخر أهدافه في مرمى بايرن ميونخ، بينما لوكس فاسكيز أكثر مساهمة حيث منح 16 تمريرة حاسمة، وسجل 8 أهداف، ودوره كان حاسمًا في التأهل أمام يوفنتوس لكونه من حصل على ضربة الجزاء، كما لعب في مركز المدافع الأيمن بعد خروج كارفخال مصابًا.