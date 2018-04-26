فرانك ريبيري.. “العائد من الموت” يثير الجدل في مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ (فيديو)

أثار فرانك ريبيري، جناح بايرن ميونخ الألماني ذو الـ35 عامًا جدلًا واسعصا بعد المستوى الذي قدمه خلال مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا.

وعدّل ريال مدريد حامل اللقب تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على مضيفه بايرن ميونخ في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الأربعاء.

كل ما قدمه فرانك ريبيري (35 سنة) أمام ريال مدريد. pic.twitter.com/XzBIryphgM — دوري أبطال أوروبا (@UCL_ARAB) April 25, 2018

وسجل مارسيلو مدافع ريال مدريد، الذي يسعى للفوز باللقب القاري للمرة الثالثة على التوالي، هدفًا في الدقيقة الـ 44 على عكس سير اللعب؛ ليعادل النتيجة بعد أن كان يوشوا كيميش وضع بايرن في المقدمة.

وعاقب ريال منافسه بايرن، الساعي لتحقيق ثلاثية من الألقاب هذا الموسم، على إضاعة العديد من الفرص.

ومن هجمة مرتدة سريعة سجل البديل ماركو أسينسيو هدف الفوز لريال مدريد بعدما وضع الكرة بشكل رائع في شباك حارس بايرن في الدقيقة الـ 57.

وكان هناك المزيد من الأنباء السيئة لبايرن بعد الاشتباه في إصابة المدافع جيروم بواتنغ في العضلة الضامة، وهو ما قد يبعده عن المنافسات في الجزء الأخير من الموسم، وعن المشاركة في كأس العالم مع منتخب ألمانيا كذلك.

وتمثل هذه النتيجة تكرارًا لنتيجة مباراة ذهاب دور الثمانية بين الفريقين العام الماضي، عندما مضى ريال قدمًا ليفوز إيابًا، ويصبح بعدها أول فريق ينجح في الدفاع عن لقبه في دوري الأبطال.

ورغم المستوى المذهل الذي قدمه ريبيري؛ ما جعل معلق بي إن سبورتس عصام الشوالي يختاره رجلًا للمباراة، حاول أحد مشجعي بايرن ميونخ الاعتداء على الجناح الفرنسي بعد انتهاء المواجهة مباشرة.

وأهدر فرانك أكثر من فرصة محققة أمام المرمى بعد مجهود فردي مميز، كما أهدر فرصة محققة بعد لعب جماعي من زملائه كادت تجعل النتيجة 2/صفر قبل أن يعود ريال مدريد.

وعلق جهاد الحسين الإعلامي بقناة بي إن سبورتس على أداء الفرنسي :”فرانك ريبيري يعود من الموت ويقدم مباراة خيالية !!! وفي النهاية سقط كارفاخال ولم يسقط ريبيري”.

وقال سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد :”فرانك ريبيرى لاعب كبير، لقد أتعبنا كثيرًا هذا اليوم”.

وقال حساب يسمي نفسه علوش عن ريبيري :”أكثر ما لفت انتباهي اليوم، هو الرهيب فرانك ريبيري…لاعب “جناح” بعمر 35 لم يستطع إيقافه ظهير ممتاز بعمر 26، رهيب رهيب يرهق الخصم، ليس الغريب بمستواه، وإنما الأغرب الثبات وبهذا العمر”.

“وصدق أحد أفضل الأظهرة تاريخيًا ألفيش عندما قال؛ ريبيري أصعب لاعب واجهته”.

وتحمّل ريبيري ذو الخبرات الواسعة، عبئًا كبيرًا خلال المباراة خاصة مع خروج زميله المخضرم آريين وبين مصابًا بعد مرور 5 دقائق فقط من صافرة الحكم.

ورغم إشادة الشوالي بمستوى فرانك ريبيري، إلا أنه طالب بتجديد فريق بايرن ميونخ بخروج العناصر كبيرة السن أمثال ريبيري وروبن.