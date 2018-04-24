لماذا قدمت “فرانس فوتبول” اعتذارًا لنجم نادي برشلونة إنييستا؟

اعتبرت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، والتي تشرف على جائزة الكرة الذهبية، أن النجم الإسباني أندرياس إنييستا يستحق الاعتذار، لكونه قدم ما يكفي طيلة السنوات الماضية للحصول على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

وفي مقال كتبه الصحفي باسكال فوري، رئيس تحرير المجلة، أشاد خلاله بالنجم الإسباني ومسيرته رفقة برشلونة والمنتخب الإسباني، مؤكدًا أن لولاه لتعب ميسي منذ زمن من حمل الفريق في الملعب.

وجاء المقال بعد تألق إنييستا في نهائي كأس الملك وانتظار إعلانه عن قراره بالرحيل عن برشلونة الصيف المقبل، نحو الدوري الصيني الممتاز في الغالب.

وحل إنييستا ثانيًا في نسخة 2010 خلف ميسي، رغم كونه ساهم بشكل كبير في تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010، وسجل هدف الفوز في النهائي، كما حل ثالثًا سنة 2012 خلف ميسي وكريستيانو رونالدو، رغم فوزه رفقة منتخب بلاده بأمم أوروبا .

واعتبر الصحفي أن غياب اسم إنييستا عن لائحة المتوجين بالكرة الذهبية يعتبر مؤلمًا للمجلة، لكنه ترك الباب أمام أمل صغير من خلال نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا، وتألق محتمل للرسام رفقة منتخب بلاده وحمل اللقب الثاني في مسيرته.

وجاء في ختام كلمة رئيس تحرير “فرانس فوتبول”: “من بين أكبر الغائبين عن لائحة المتوجين بالكرة الذهبية إنييستا، وهو غياب مؤلم، باستثناء أنه بإمكان كأس العالم 2018 في روسيا إصلاح هذا الخطأ غير العادي والديمقراطي”.