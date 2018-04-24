هل ينتقل إنييستا من نادي برشلونة إلى مانشستر سيتي؟

ذكرت صحيفة ” أس ” الإسبانية أن المستوى الكبير الذي قدمه النجم الإسباني أندريس إنييستا عميد برشلونة في نهائي كأس الملك أمام إشبيلية دفع فرقًا كبرى أوروبية لمحاولة إقناعه بتغيير وجهته القادمة من الصين نحو إنجلترا.

وحسب الصحيفة فالإسباني بيب غوارديو مدرب مانشستر سيتي يحاول إقناع نجمه السابق في برشلونة بالاستمرار في أوروبا والانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز الصيف القادم.

كما أكدت ” أس ” أن توقيع المدرب لويس إنريكي لآرسنال يجعل الفريق يدخل في منافسة مع مانشستر سيتي من أجل الرسام الإسباني لكون العلاقة جيدة بين إنييستا ومدربه السابق.

وتحدثت تقارير إعلامية كون إنييستا جلس مع رئيس برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على رحيله في الصيف القادم وموعد إعلان قراره النهائي والذي من المتوقع أن يحدث بعد حسم لقب الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع في حال الحصول على نقطة على الأقل من مواجهة ديبورتيفو لاكورنيا.

ويعتقد العديد من المتتبعين أن أندريس إنييستا بإمكانه اللعب على المستوى العالي في أوروبا لموسم أو موسمين إضافيين وكان فريق يوفنتوس الإيطالي بدوره عبر عن رغبته في الاستفادة من خدماته.