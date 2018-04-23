فالفيردي يفكر جديًا في الاستقالة من تدريب نادي برشلونة

في مفاجأة كبرى كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تفكير المدير الفني الإسباني إرنستو فالفيردي التخلي عن منصبه من قيادة العملاق الكتالوني برشلونة مع اقتراب التتويج بالليغا الإسبانية وبعد أيام قليلة من تحقيق فوز ساحق على فريق إشبيلية في نهائى كأس إسبانيا.

وأكدت الصحيفة البريطانية وفقًا لمصادر مقربة من المدير الفني الإسباني البالغ 54 عامًا أنه مازال غاضبًا إثر انتشار بعض الأخبار التي تتنبأ برحيله صباح يوم مباراة نهائي كأس الملك حال خسارة اللقب.

واندلعت موجة من الانتقادات تجاه المدرب المخضرم إثر الخروج الأوروبي المهين على يد فريق روما الإيطالي بعد الخسارة بثلاثية نظيفة بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية، ولم يقتصر الأمر على حدة الانتقادات فقط بل تطرق الأمر لخروج بعض التقارير التي تؤكد استبدال فالفيردي بمدير فني آخر بالصيف المقبل.

وعلى الرغم من الفوز الساحق بخماسية نظيفة على إشبيلية يوم السبت الماضي والتتويج باللقب، لم تشهد طائرة الفريق الكتالوني أي نوع من الاحتفال أثناء العودة بل سادت حالة من الحزن بين أعضاء الفريق بالكامل.

ويشعر فالفيردي بعدم تلقي الدعم الكافي من إدارة الفريق في الفترة الماضية، وعلى الجانب الآخر يتلقى فالفيردي دعمًا كاملًا من لاعبيه وتسود حالة من تأكد استكماله مسيرته مع الفريق وعدم وجود نية لإقالته بالفترة المقبلة.

وعلى الرغم من أن الفوز على ديبورتيفو لاكورونيا يوم الأحد القادم في الليغا سيحسم اللقب لصالح برشلونة يعتقد بعض الصحفيين الكتالونيين المقربين من فالفيردي أن هذا الأمر لن يوقفه عن التفكير في مستقبله مع برشلونة من جديد.

وفي حالة رحيل فالفيردي عن قيادة برشلونة قد تكون العاصمة البريطانية لندن هي المحطة القادمة للمدير الفني الإسباني إذ تبحث إدارة الغانرز في الفترة الحالية عن مدير فني جديد لخلافة آرسين فينغر.