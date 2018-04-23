هل يعود داني ألفيس إلى نادي برشلونة؟

عبّر البرازيلي داني ألفيس مدافع باريس سان جيرمان عن استعداده للعودة إلى برشلونة حال رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد معه، مؤكدًا أنه يعتبر برشلونة بيته ولم ينسَ الفترة الذهبية التي قضاها هناك.

وقال الدولي البرازيلي في حوار مع صحيفة “غلوبو تي في”: “برشلونة بيتي، ومن المستحيل ألا أعود إن طلبوا منّي ذلك، خرجت من هناك جريحًا لأني أعتقد أنني قاتلت لصنع تاريخ عظيم لبرشلونة، وقدّمت نتائج لم يتصورها حتى الفريق”.

وأضاف ألفيس: “خرجت بعد الفوز بـ 23 لقبًا في 8 أعوام ولم يحترموا تاريخي، قالوا لي وداعًا لكني لا أومن بذلك وقلت لا؛ لأن برشلونة منزلي”.

وأكد داني ألفيس أنه مستعد للعودة لمكان يعتبره منزله، وقال: “حين تفكر أن المكان منزلك لم يكن لديك الخيار لمغادرته، فكيف سيتم طردك إن كنت ستعود”.

وغادر ألفيس برشلونة صيف العام 2016 نحو يوفنتوس، حيث لعب 33 مباراة وسجل 5 أهداف، ثم انتقل الصيف الماضي نحو باريس سان جيرمان حيث شارك في 39 مباراة وسجل 5 أهداف.