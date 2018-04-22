نادي برشلونة على بُعد نقطة من الدوري الإسباني بعد تعادل أتلتيكو مدريد وريال بيتيس

اقترب نادي برشلونة خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، الذي غاب عنه في الموسم الماضي، بعدما واصل ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد نزيف النقاط للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، عقب تعادله بدون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس اليوم الأحد، في الجولة 34 للبطولة.

وارتفع رصيد أتلتيكو إلى 72 نقطة في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة كاملة خلف الفريق الكاتالوني المتصدر، الذي أصبح بحاجة للحصول على نقطة واحدة في مبارياته الـ5 المتبقية في البطولة ليتوج بها هذا الموسم.

وفي المقابل، رفع بيتيس رصيده إلى 56 نقطة في المركز الخامس المؤهل لبطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال الـ90 دقيقة، ليكتفيا بالحصول على نقطة التعادل.