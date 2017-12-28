أتلتيكو مدريد يحبط جهود نادي برشلونة لخطف غريزمان

أغلق فريق أتلتيكو مدريد الباب بشكل نهائي أمام نادي برشلونة والفرق الراغبة في ضم نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان مؤكدا أنه ليس للبيع في الشتاء الحالي.

وقال ميغيل أنخل جيل مارين المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد في تصريحات نشرتها صحيفة :”الأمر يعتمد علينا حتى الصيف القادم مستحيل أن نبيعه، قاتلنا من أجل اللاعبين كوستا وغريزمان ،وسيكون الوضع جيدًا بالنسبة للأتلتيكو حيث التنافس بين اللاعبين، حتى تموز / يوليوز القادم الشرط الجزائي في عقده يرتفع ل200 مليون يورو .”

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد غريزمان حاليًا 100 مليون يورو، وتحدثت عدة وسائل إعلام عن رغبة برشلونة في دفعه للتعاقد مع اللاعب، لكن غريزمان لم يطلب الرحيل من فريقه وهو الشرط الأساسي لدفع المبلغ من برشلونة.

وأكد المدير التنفيذي للفريق الإسباني أن اللاعب ليس للبيع ويدخل في خطة تطوير الفريق ليكون أكبر في المستقبل وقال :”ليست لنا رغبة في بيعه حتى في الصيف القادم، غريزمان كبر عندنا ونحن أيضا كبرنا معه ونسعى للمزيد من التطور معًا في المستقبل، قدمنا له عرضًا في الصيف الماضي أكبر من طاقتنا ومستعدين لتقديم عرض جديد لأنطوان لتحسين عقده.”

وتحدث أنخل خيل مارين عن مدرب الفريق والشائعات التي تحدثت عن رحيله لفريق جديد أنه لن يغادر مدريد :”أعرف سيميوني جيدًا وعلاقته بأتلتيكو مدريد جيدة ومستمرة، كانت أيضًا مفيدة للطرفين عرف العالم سيميوني كمدرب كبير من خلال أتلتيكو مدريد وعرف العالم الفريق من خلاله .”

وأضاف المدير الرياضي لأتليتيكو مدريد :”من المنطقي أن نستمر معًا لفترة طويلة، وأن نثق في بعضنا البعض ، سيميوني وأتلتيكو مدريد مستفيدان من هذه العلاقة المستمرة.”