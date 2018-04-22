ريفالدو ينصح نيمار.. اذهب إلى ريال مدريد لتصبح الأفضل في العالم

تقدم أسطورة كرة القدم البرازيلية سابقًا، النجم ريفالدو، بنصيحة إلى مواطنه نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة.

وانتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة فسخ عقده، التي تبلغ 222 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

ورغم أن ريفالدو كان سابقًا أحد أفضل لاعبي برشلونة؛ إلا أنه نصح نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن اللاعب الشاب أخطأ بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، وأنه كان يتوجب عليه الانتقال إلى أحد أندية الدوريات الأربعة الكبرى، (إسبانيا، وإيطاليا، وإنجلترا، وألمانيا).

ونقلت صحيفة “أس” الإسبانية عن ريفالدو قوله: “نيمار ربما يكون أفضل لاعب في العالم، لكن إذا استمر في باريس سان جيرمان، فإنه لن ينجح في الحصول على جائزة الكرة الذهبية؛ عليه مغادرة باريس”.

وتربط تقارير نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، في سعي الفريق الملكي لتعزيز خط هجومه.

وأضاف ريفالدو: “إذا نظرنا إلى دوريات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا، فإنك ترى أن الأمر مختلف”.

وختم لاعب برشلونة وميلان سابقًا: “حسب معلومات من المقربين من نيمار؛ أعتقد أنه من الوارد أن ينتقل إلى ريال مدريد، وسيكون أفضل لاعب في العالم حال انتقاله إلى ريال مدريد”.

وانضم ريفالدو إلى برشلونة صيف العام 1997، ولعب معه حتى العام 2002.

وخلال 231 مباراة مع برشلونة سجل ريفالدو 130 هدفًا وصنع 37، وأسهم في فوز الفريق الكتالوني بالفوز بلقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب في كأس السوبر الأوروبي.

أما نيمار فقد سجل 105 أهداف، وصنع 80 في 186 مباراة مع برشلونة، وأسهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا العام 2015، ولقب الدوري الإسباني مرتين، ولقب كأس إسبانيا 3 مرات، ولقب السوبر الإسباني مرة، وكأس العالم للأندية مرة، ولقب كأس السوبر الأوروبي مرة.