ما حقيقة وجود شرط جزائي في عقد نيمار بقيمة 300 مليون يورو؟

نفت رابطة الأندية المحترفة في فرنسا، اليوم الجمعة، وجود شرط جزائي في عقد نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان.

وأصدرت الرابطة بيانًا أوضحت من خلاله ما أُثير عن وجود شرط جزائي في عقد نيمار تبلغ قيمته 300 مليون يورو.

وأوضح بيان الرابطة أن المادة 202 من اللائحة لا تسمح لأي نادٍ بإبرام عقد ينهي العلاقة التعاقدية أو يفسخها من طرف واحد.

وأضافت: “لذلك لا يمكن أن يحتوي عقد نيمار على أي شرط جزائي، ولا تسمح اللجنة القانونية للرابطة بوجود هذا البند في عقد أي لاعب”.

من جهتها، أشارت صحيفة “ليكيب” إلى أن تعليق رابطة الأندية المحترفة يؤكد أن الشرط الجزائي في عقد أي لاعب أمر غير قانوني في فرنسا.

ويأتي بيان الرابطة بعد أن كانت صحيفة “الباييس” الإسبانية، قد نشرت تقريرًا تقول فيه: إن نيمار جونيور لديه شرط جزائي في عقده مع باريس سان جيرمان تبلغ قيمته 300 مليون يورو، وهو الأمر الذي يسهل عملية انتقاله إلى ريال مدريد الذي يسعى للتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

وانضم نيمار إلى الفريق الفرنسي الصيف الماضي، بعد أن دفع مالك النادي، القطري ناصر الخليفي، 222 مليون يورو وهي قيمة فسخ عقده مع برشلونة.

ويتعافى نيمار حاليًا من إصابة تعرض لها خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في فبراير الماضي، وقد يلحق بآخر مباراة لباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.