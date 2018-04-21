توقف مباراة في إسبانيا بعد الاعتداء على حكمة (فيديو)

توقفت مباراة هويسكا وتينيريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني بعد تعرض أحد الحكام المساعدين، وهي سيدة، للإصابة في رأسها إثر إلقاء الجماهير بمقذوفات من المدرجات.

وتعرضت غوادالوب بوراس أيوسو الحكمة المساعدة لضربة في رأسها خلال المباراة، إثر إلقاء الجماهير للمقذوفات، وما كان منها إلا أن هرعت إلى حكم الساحة دياز دي ميرا لشرح له ما حدث.

وعلى الفور أوقف دي ميرا المباراة وتوجه مع مساعديه إلى غرفة خلع الملابس، وترك اللاعبين في الملعب لحين حضور الشرطة إلى الملعب.

وكان هناك شك حول ما إذا كان سيتم إلغاء المباراة في نهاية المطاف، ولكن بعد 15 دقيقة من الحادث عاد طاقم التحكيم مرة أخرى إلى الملعب واستكمل المباريات الخمس الأخيرة.

وانتهت المباراة بفوز هويسكا متصدر المسابقة برصيد 65 نقطة، بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب تنيريفي.

ويتصارع هويسكا على التأهل إلى دوري الأضواء إذ يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن سبورتنغ خيخون ورايو فايكانو وكلاهما خاض مباراة أقل من هويسكا.

ويبتعد تينيريفي عن مراكز الترقي لدوري الأضواء، برصيد 52 نقطة بفارق خمس نقاط عن قادش الذي يحتل المركز السادس برصيد 57 نقطة، آخر المراكز المنافسة على الترقي.