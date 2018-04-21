أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. البلوغرانا يكتسح بخماسية (فيديو)

وضع لويس سواريز، نجم برشلونة، فريقه في المقدمة في مواجهة إشبيلية في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في نهائي كأس إسبانيا.

وصعد برشلونة لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، التي يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 29 لقبًا، بعدما تغلب على فالنسيا بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

كوتينيو ملك صناعة الأهداف الجديد في البرسا..

هدف #برشلونة الأول جاء بقدم #سواريز وصناعة من البرازيلي #كوتينيو المستمر في صناعة الأهداف للمباراة الثالثة على التوالي..#برشلونة_إشبيلية pic.twitter.com/6n7RT1fGE6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018

بينما صعد إشبيلية بعدما تفوق على ليغانيس بنتيجة 3 – 1 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدقيقة 31 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريق.

وزاد سواريز الغلة التهديفية للبرسا في الدقيقة 40 من الشوط الأول بإحرازه الهدف ثالث لفريقه والثاني له.

وفي الدقيقة 52 وضع إنييستا الهدف الرابع للبرسا.

"ما أودعكم إلا بجول"..

هذا ما قاله #إنيستا من خلال هذا الهدف المرسوم من بيكاسو كرة القدم.. في آخر نهائي له مع #برشلونة يبدأ الهجمة وينهيها بمراوغة حارس المرمى وإسكان الكرة في الشباك رافعاً غلة أهداف #برشلونة إلى 4 مقابل لا شيء لإشبيلية#برشلونة_إشبيلية#كأس_ملك_إسبانيا pic.twitter.com/zV2WdP7DwL — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 21, 2018

وزاد البرازيلي كوتينيو الغلة التهديفية إلى خماسية في الدقيقة 69.