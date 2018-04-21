أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. البلوغرانا يكتسح بخماسية (فيديو)

أهداف مباراة برشلونة وإشبيلية.. البلوغرانا يكتسح بخماسية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

وضع لويس سواريز، نجم برشلونة، فريقه في المقدمة في مواجهة إشبيلية في المواجهة التي تجمع الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في نهائي كأس إسبانيا.

وصعد برشلونة لنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، التي يملك الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 29 لقبًا، بعدما تغلب على فالنسيا بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور نصف النهائي.

بينما صعد إشبيلية بعدما تفوق على ليغانيس بنتيجة 3 – 1 فى مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدقيقة 31 سجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لفريق.

وزاد سواريز الغلة التهديفية للبرسا في الدقيقة 40 من الشوط الأول بإحرازه الهدف ثالث لفريقه والثاني له.

وفي الدقيقة 52 وضع إنييستا الهدف الرابع للبرسا.

وزاد البرازيلي كوتينيو الغلة التهديفية إلى خماسية في الدقيقة 69.

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