مباراة برشلونة وإشبيلية.. من يُتوج بكأس ملك إسبانيا؟

سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مساء اليوم السبت، مع مواجهة نارية، حيث يلتقي برشلونة وإشبيلية، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو، وسط حضور جماهير كبير يصل لـ 68 ألف متفرج.

ويأمل فريق برشلونة، الذي تأهل إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي، إلى تتويجه للمرة الرابعة على التوالي، والثلاثين في تاريخه في “كوبا ديل ري”.

وصعد الفريق الكتالوني إلى نهائي البطولة بعدما تغلب في الدور نصف النهائي على فالنسيا (1-0) ذهابًا، و(2-0) إيابًا.

بينما يتطلع فريق إشبيلية إلى صناعة التاريخ حيث يلتقي “البلوغرانا”، لأول مرة في نهائي الكأس، ويأمل في تحقيق لقبه السادس في المسابقة، والأول منذ عام2010، ضعندما فاز بثنائية نظيفة على أتلتيكو مدريد.

وتمكن إشبيلية من العبور إلى المباراة النهائية بعد فوزه على ليغانيس (2-0) إيابًا، بعدما تعادلا بهدف لمثله في مباراة الذهاب.

ويطمح إشبيلية في العودة إلى منصات التتويج مجددًا، حيث لم يحرز أي بطولة خلال العامين الماضيين، منذ تتويجه بلقب الدوري الأوروبي ثم سقوطه في كأس السوبر القاري، أمام ريال مدريد 2-3.

كما يسعى الفريقان إلى إحراز لقب الكأس، وذلك بعد أن أخفقا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وخروجهما من الدور ربع النهائي.

وودع برشلونة بطولة “ذات الأذنين” بعد أحداث دراماتيكية أمام فريق روما الإيطالي، الذي حقق “ريمونتادا تاريخية” وفاز على عملاق كاتلونيا في مباراة الإياب بثلاثية نظيفة، بعد الخسارة ذهابًا 4-1.

على الجانب الآخر، لم يتمكن إشبيلية من استمرار صحوته الأوروبية، فبعد أن حقق المفاجأة وأقصى مانشستر يونايتد من البطولة، لم ينجح في تكرار الأمر مع العملاق البافاري، بايرن ميونخ، ليتلقى الخسارة ذهابًا على ملعبه 1-2، في حين انتهت مباراة الإياب دون أهداف.

اللقب الأول

يدخل المدير الفني لفريق برشلونة، إرنستو فالفيردي، مواجهة اليوم على أمل تحقيق البطولة الأولى له مع “البارسا” ، كما يريد فالفيردي في تعويض جماهير كتالونيا بالتتويج بـ”الثنائية” هذا الموسم، وذلك مع اقترابه من إحراز لقب الليغا.

على الجانب الآخر، يأمل الإيطالي فينشينتزو مونتيلا، المدير الفني لإشبيلية، في تحقيق لقب الكأس، كونه سيُعد الأول له مع الفريق، الذي تولى مسؤوليته مطلع العام الجاري خلفًا للأرجنتيني إدواردو بيريزو.

