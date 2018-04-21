مباراة برشلونة وإشبيلية.. لويس سواريز يسعى إلى تجاوز نحس نهائيات الكأس

يحاول المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز لاعب برشلونة تجاوز نحس نهائيات كأس ملك إسبانيا الذي واجهه منذ قدومه إلى الفريق صيف العام 2014، حيث وصل برفقة برشلونة إلى 3 نهائيات دون أن يترك أثره.

ولعب سواريز نهائي موسم 2014/2015 أمام أتلتيك بلباو والذي انتهى 3/1 دون أن يسجل، وترك الأمر لميسي الذي وقّع هدفين، ونيمار الذي سجل هدفًا من تمريرة حاسمة للمهاجم الأوروغوياني الذي لعب اللقاء كاملًا.

وغاب سواريز عن نهائي 2015/2016 بسبب الإصابة، لكنه فاز بالحذاء الذهبي، ولم يمنع ذلك الفريق الكتالوني من الفوز باللقب على حساب إشبيلية بعد التمديد بهدفين من جوردي ألبا ونيمار.

وعاد المهاجم الأوروغوياني ليغيب عن نهائي موسم 2016/2017 أمام ديبورتيفو ألافيس بعدما تلقّى الطرد أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف النهائي بالكامب نو، وكان مسجل هدف فريقه، وجاءت البطاقة الثانية في الدقيقة 90 بعدما وجّه ضربة مرفق لكوكي.

ورغم غيابه استغل برشلونة تواضع منافسه في النهائي ديبورتيفو ألافيس، وحقق الفوز الثالث على التوالي باللقب 3/1 من تسجيل ليونيل ميسي ونيمار، وباكو ألكاسير.

ويعود المهاجم الأوروغوياني ليلعب النهائي مرة أخرى بعد غياب موسمين بحثًا عن تسجيل هدف يكسر من خلاله نحس النهائيات، علما بأنه سجل هذا الموسم 3 أهداف، وقدّم تمريرتين حاسمتين في المسابقة، وفي مجموع لقاءات كأس الملك برفقة برشلونة سجل سواريز 14 هدفًا، وقدّم 8 تمريرات حاسمة في 21 مباراة.