هل يغامر فالفيردي بمباراة برشلونة وإشبيلية في نهائي الكأس؟

قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إن فريقه تعلّم من خروجه الصادم من دوري أبطال أوروبا ألا يأخذ أي شيء من قبيل المسلمات، وذلك في إطار استعداده لمواجهة إشبيلية في نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم السبت.

ويسعى فالفيردي إلى إحراز أول ألقابه مع الفريق الكتالوني، كما يحتاج لانتصار واحد لإحراز لقب الدوري المحلي، لكن الهزيمة 3/0 أمام روما الإيطالي خيّمت على ظهوره الرائع في أول موسم له مع الفريق الكتالوني.

وقال فالفيردي خلال مؤتمر صحفي اليوم: “كنا في موقف قال الجميع وقتها إن الترشيحات تصب في مصلحتنا، لكننا خسرنا”.

وتابع:”عندما تتعرّض لهزيمة كبيرة فإنك بحاجة لفوز كبير بعدها، وأمامنا فرصة للتعويض عن هذه الانتكاسة البسيطة التي تعرضنا لها”.

وأضاف:”هذه المباراة (روما) نقطة مرجعية واضحة لنا، وتحذير لما يمكن أن يحدث غدًا”.

ويتقدّم برشلونة بفارق 35 نقطة عن إشبيلية صاحب المركز الثامن بالدوري، وهو مرشح للفوز بالنهائي الذي يقام على ملعب واندا متروبوليتانو.

وإذا فاز برشلونة على إشبيلية سيصبح أول فريق منذ الحرب الأهلية الإسبانية يفوز بالكأس المحلية لـ 4 مواسم على التوالي.