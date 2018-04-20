اسبانيول يقيل مدربه سانشيز فلوريس

أقال نادي إسبانيول المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أمس الجمعة، مدربه كيكي سانشيز فلوريس عقب أقل من موسمين من توليه المهمة إضافة لانفصاله عن جوردي لاردين المدير الرياضي للفريق.

وخسر إسبانيول 4 من بين أخر 5 مباريات خاضها في دوري الدرجة الأولى الإسباني دون أن يسجل أي هدف وأدّى مستواه الأخير لاندفاعه للمركز السادس عشر في جدول الترتيب.

وذكر النادي الذي يتخذ من برشلونة مقرًا له في بيان: “يعلن إسبانيول عن إعفاء جوردي لاردين وكيكي سانشيز فلوريس من منصبيهما كمدير رياضي ومدرب على الترتيب”.

وأضاف بيان النادي: “اتخذ النادي هذا القرار بناءً على المستويات التي أظهرها الفريق وفي ظل رغبة في خوض المباريات الأخيرة في الموسم والاستعداد للموسم المقبل في ظل أفضل ظروف ممكنة”.

وسيتولى ديفيد جايجو مدرب الفريق الثاني مسؤولية الفريق الأول بالنادي مؤقتًا خلال ما تبقى من الموسم.

وتولى سانشيز فلوريس مسؤولية إسبانيول في يونيو 2016 عقب موسم واحد تولى فيه تدريب واتفورد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي أعقب فترات تولى فيها تدريب فرق فالنسيا وأتلتيكو مدريد وخيتافي إضافة لعام واحد مع العملاق البرتغالي بنفيكا.