4 فرق تنتظر خسارة إشبيلية أمام برشلونة في كأس إسبانيا

يحاول إشبيلية إنقاذ موسمه المتقلّب من خلال الفوز بنهائي كأس ملك إسبانيا ويأمل في الفوز باللقب لضمان المشاركة في الدوري الأوروبي، وهي منافسة يعتبر فيها صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقبها بـ 5 ألقاب.

وحقق الفريق الأندلسي إنجازًا تاريخيًا هذا الموسم ببلوغه ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج بصعوبة أمام بايرن ميونخ، لكنه في نهاية الموسم يبدو مهددًا بالغياب قاريًا حال الفشل في الفوز بالكأس وفقدان المركز السابع في الدوري الإسباني.

وحال تتويج برشلونة بلقب كأس الملك يتأهل صاحب المركز السابع في الليغا إلى بطولة الدوري الأوروبي ويحتاج مشوارًا طويلًا لبلوغ دوري المجموعات حيث يلعب 3 أدوار إقصائية، كما أن الفريق الأندلسي مطالب بالمشاركة في كأس الأبطال الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يفرض عليه تحقيق المفاجأة وقلب كل المعطيات للفوز باللقب.

وتنتظر عدة فرق تعثر إشبيلية لإشعال المنافسة على المركز السابع الذي يحتله إشبيلية حاليًا برصيد 48 نقطة، إذ لا يبتعد جيرونا الثامن سوى بنقطة وخيتافي التاسع بـ 3 نقاط وسيلتا فيغو العاشر بـ 4 نقاط وريال سوسيداد الحادي عشر بـ 5 نقاط وهي فرق تحلم بتعثر الفريق الأندلسي أمام برشلونة.

كما أن احتلال إشبيلية للمركز السابع وخسارته لنهائي كأس الملك ستدفعه لبداية موسمه مبكرًا لأنه مطالب بلعب 3 أدوار إقصائية في الدوري الأوروبي ولقاءي السوبر الإسباني والمشاركة في الكأس الدولية للأبطال في الولايات المتحدة الأمريكية.