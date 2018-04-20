نادي برشلونة يبحث عن تعزيز رقمه القياسي في الفوز بثنائية الدوري وكأس ملك إسبانيا

رغم سيطرة ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني وسيطرة نادي برشلونة على لقب كأس الملك لكن الجمع بينهما في موسم واحد لم يتكرر كثيرًا في كرة القدم الإسبانية ولم يتجاوز 16 مرة فقط، 7 منها لفائدة برشلونة و4 لفائدة ريال مدريد وأتليتك بلباو، ومرة واحدة لفائدة أتلتيكو مدريد.

ولم تغادر الفرق الثلاث ريال مدريد وبرشلونة وأتليتك بلباو دوري الدرجة الأولى نهائيًا منذ بدايته فيما عاش أتلتيكو مدريد فترات تراجع ونزل لدوري الدرجة الثانية.

وكان أتليتك بلباو أول فريق حقق ثنائية الدوري والكأس في إسبانيا خلال مرتين متتاليتين سنوات 1930 و1931 ثم عاد ليفوز مرة ثالثة في 1943 وكانت آخر مرة حقق خلالها الثلاثية في سنة 1984 وهي آخر سنة يتوج خلالها بلقب الدوري الإسباني.

بينما حقق ريال مدريد الثنائية 4 مرات فقط وجاءت سنوات 1962 و1975 و1980 وآخر مرة كانت في 1989 .

وفاز أتلتيكو مدريد بالثنائية مرة واحدة وكانت سنة 1996 وكان نهائي الكأس قد جمعه مع برشلونة.

ويبقى برشلونة سيد الثنائيات في إسبانيا لكونه توج بها 7 مرات، 3 منها كانت في السنوات الأخيرة 2009 و2015 و2016 ، بينما فاز بالثنائية أيضًا سنوات 1952 و1953 و1959 و1998 .

بالإضافة لفوزه مرتين بالثلاثية حيث أضاف للقبين المحليين لقب دوري أبطال أوروبا سنوات 2009 و2015 وكان أول فريق أوروبي يحقق الثلاثية مرتين.

وأصبح لقب الدوري قريبًا من الفريق الكاتالوني حيث يحتاج إلى 3 نقاط من 15 ممكنة للتتويج بلقبه رقم 25 في مسيرته، ويقلص الفارق عن غريمه ريال مدريد صاحب 33 لقبًا في الليغا، بينما يحتاج لتجاوز إشبيلية السبت القادم لتعزيز رقمه القياسي في الفوز بلقب كأس الملك والوصول للقب رقم 30 والرابع على التوالي وهو ما يجعله يعادل إنجازًا سابقًا لريال مدريد وأتليتك بلباو في الفوز باللقب 4 مرات متتالية.