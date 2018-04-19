ريال سوسيداد يكتسح أتلتيكو مدريد ويقرّب نادي برشلونة من لقب الدوري الإسباني

اكتسح ريال سوسيداد منافسه أتلتيكو مدريد 3/0، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، لحساب الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني، على ملعب أنويتا.

وبهذه النتيجة بات برشلونة على مشارف التتويج بلقب الدوري الإسباني، ويحتاج إلى 3 نقاط فقط للتتويج باللقب.

وجمّدت الخسارة رصيد أتلتيكو مدريد عند 71 نقطة في المركز الثاني، متأخرًا بـ 12 نقطة عن برشلونة، في حين يملك ريال سوسيداد 43 نقطة في المركز الثامن.

وافتتح ويليان خوسيه التسجيل لريال سوسيداد في الدقيقة 27، في حين سجل خوانمي الهدفين الثاني والثالث للفريق الباسكي في الدقيقتين 80 والثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ويتقدم أتلتيكو مدريد بـ 3 نقاط عن ريال مدريد الثالث، مع تبقي 5 مباريات على نهاية المسابقة.