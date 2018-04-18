ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل نادي ريال مدريد وأتليتك بلباو (صورة)

أنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، فريقه من السقوط في فخ الهزيمة أمام ضيفه أتليتك بيلباو ليتعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الثالثة والثلاثين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

بادر بيلباو بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 14 عبر اينياكي ويليامس ليخرج متقدمًا من شوط المباراة الأول بهدف نظيف.

ومع حلول الدقيقة 87 نجح رونالدو في إدراك التعادل للملكي بعد أن كانت المباراة في طريقها لهزيمة الريال.

بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 68 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد بيلباو إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 83 نقطة بفارق 12 نقطة عن مطارده أتلتيكو مدريد.