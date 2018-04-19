شاهد احتفال نيمار بتأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا (فيديو)

ظهر نيمار جونيور، مهاجم نادي باريس سان جيرمان، في فيديو أثناء احتفاله بتأهل فريقه لنهائي كأس فرنسا أمس الأربعاء بعج التغلب على كان.

وظهر نيمار يحتفل وهو يشاهد المباراة، بينما يجلس شخص يبدو أنه يدق له وشما.

???? | فرحة نيمار بتأهل الفريق الى نهائي كأس فرنسا. pic.twitter.com/iP6OopiSwX — منبر باريس (@Mnbr_PSG) April 18, 2018

وقطع باريس سان جيرمان خطوة كبيرة نحو تحقيق ثلاثية محلية من الألقاب بعد بلوغه نهائي كأس فرنسا لكرة القدم بالفوز 3-1 على مضيفه كان اليوم الأربعاء.

وسجل كيليان مبابي هدفين، وأضاف زميله كريستوفر نكونكو هدفًا في الأنفاس الأخيرة ليضرب سان جيرمان موعدًا في النهائي مع ليزربييه المنتمي للدرجة الثالثة في الثامن من مايو/ أيار على ملعب فرنسا الدولي.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي يوم الأحد وفاز بكأس رابطة الأندية الفرنسية وتقدم اليوم بهدف بعد مرور 25 دقيقة عندما هز مبابي مهاجم منتخب فرنسا الشباك من مسافة قريبة بعدما حول تسديدة زميله ادينسون كافاني في المرمى.

وضغط كان من أجل إدراك التعادل، ونال ما أراد قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول عندما خدع إسماعيل ديوماندي الحارس كيفن تراب من مسافة 20 مترًا.

وضاعف باريس سان جيرمان الغلة قبل تسع دقائق من نهاية المباراة بعدما استفاد مبابي من تمريرة كافاني العرضية.

وحسم الفريق الزائر الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما سجل نكونكو من مسافة قريبة بعد عمل رائع من داني الفيس.