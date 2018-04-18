باريس سان جيرمان يصعد لنهائي كأس فرنسا بفوز سهل على “كان”

واصل باريس سان جيرمان مسيرته للحفاظ على لقبه في كأس فرنسا لكرة القدم، بعد فوزه بنتيجة 3-1 اليوم الأربعاء، على مضيفه كان في مباراة نصف النهائي.

كان البي إس جي هو البادئ بالتسجيل (ق25) عن طريق نجمه الصاعد كيليان مبابي، إلا أن كان أدرك التعادل قبل نهاية الشوط بدقيقتين (ق43) بهدف حمل توقيع لاعبه إسماعيل ديونماندي.

وقبل 9 دقائق تقريبًا من نهاية اللقاء وتحديدًا في (ق81)، أعاد مبابي وضع فريقه في المقدمة بهدف ثان له ولفريقه، قبل أن يطلق كريستوفر نكونكو رصاصة الرحمة على لاعبي كان بهدف ثالث (90).

بهذه النتيجة يبلغ فريق العاصمة الفرنسية نهائي كأس فرنسا حيث يلاقي ليزيربيه الذي كان قد تأهل أمس على حساب تشامبلي بهدفين دون رد، في النهائي الذي سيقام في 8 مايو (أيار) المقبل.