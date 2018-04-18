جماهير برشلونة ترفع شعار “الديمقراطية واحترام كتالونيا” بنهائي كأس ملك إسبانيا

أعلنت جماهير نادي برشلونة قيامها برفع “تيفو كوريغرافي ثلاثي الأبعاد” كبير، خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام إشبيلية، السبت المقبل، على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة مدريد.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، اليوم الأربعاء، سيحمل التيفو شعار “الديمقراطية واحترام كتالونيا”.

ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أجرى إقليم كتالونيا استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد بأنه “غير شرعي”، فيما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90 %.

وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17.

وتبلغ مساحة الإقليم 32.1 ألف كم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة، ويبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.