جماهير برشلونة تطالب بالحوار مع حكومة مدريد (فيديو)

لم تحضر جماهير كبيرة لقاء برشلونة وأولمبياكوس اليوناني برسم الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بسبب الأمطار الغزيرة التي عرفتها برشلونة يوم اللقاء، لكن ذلك لم يمنعها من رفع لافتات حول الأزمة السياسية بين كاتالونيا والحكومة الإسبانية.

وظلت الجماهير وفية لرفع لافتات في الدقيقة 17 و14 ثانية كإشارة لسنة 1714 تاريخ ضم إسبانيا لكاتالونيا خلال حكم الملك فيليب الخامس، لكن الهدف الأول لبرشلونة أربك حساباتها لكونه سجل في نفس الفترة.

Un tifo “Dialogue, respect et sport”, des sifflets pr l’hymne de la @ChampionsLeague et le public du Camp Nou qui scande “Liberté” @lequipe pic.twitter.com/nmVqpE6eJX — Florent Torchut (@FlorentTorchut) October 18, 2017

وحملت الجماهير العادية لافتة مكتوب عليها :”حوار واحترام ورياضة في كاتالونيا” في إشارة لدعوتها لحوار بين حكومة مدريد والكاتالونيين.

بينما كانت جماهير برشلونة المتعصبة أكثر حدة ورفعت لافتة كتب عليها :” الحرية لكاتالونيا .”

ويبقى برشلونة مرة أخرى مهددًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لكون جماهيره لم تحترم نشيد دوري أبطال أوروبا وواجهته بوابل من صافرات الاستهجان احتجاجا على قرارات الويفا الخاصة بمعاقبة الشعارات السياسية في الملاعب.