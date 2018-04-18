رونالدو يُفاجئ الجميع ويعلن عشقه لبلد ميسي (فيديو)

فاجأ كريستيانو رونالدو الجميع بأنه يعشق الأرجنتين بلد منافسه التقليدي ليونيل ميسي هداف برشلونة وقائد الأرجنتين، وذلك لأسباب عاطفية.

ويتنافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في العالم سنويًا، وتوّج بها اللاعبان على مدار السنوات العشر الماضية.

إذ ظهر قائد البرتغال وهداف ريال مدريد في فيديو بثه على حسابه في انستغرام إلى جوار صديقته وأبنائه، واعترف بشكل غير متوقع أنه يعشق الأرجنتين؛ لأن صديقته جورجينا رودريغيز أرجنتينية.

ومن المعروف أن جورجينا البالغ عمرها 23 عامًا عارضة أزياء إسبانية، لكن رونالدو كشف عن أنها أرجنتينية وهذا ما أكدته جورجينا في وقت سابق.

وقالت جورجينا: “والدي أرجنتيني ووالدتي من مورسيا ذهبا إلى بوينس أيرس مع شقيقتي ايفانا (ولدت في بالاموس في جيرونا)، لذلك هي تعرف عائلة والدي. قرروا البقاء هناك لفترة وولدت أنا هناك ، ثم حاول والدي إقناع والدتي بالعيش في الأرجنتين، لكنه لم ينجح”.

وأضافت صديقة “الدون”: “عندما كان عمري سنة واحدة، عدنا إلى مورسيا، وبعد ذلك انتقلنا للعيش في جاكا”.

وقال رونالدو في الفيديو القصير: إن البعض لا يعتقد أنه يحب الأرجنتين، لكنه يحبها بالفعل؛ بسبب صديقته المولودة هناك.

وتردد أن رونالدو يعاني من مشاكل مع جورجينا، وأنه يحن لصديقته السابقة إيرينا شايك، لكن هذا الفيديو يثبت أن علاقته مستقرة تمامًا.

ويستعد قائد البرتغال لقيادة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو في الدوري، في وقت لاحق، قبل لقاء بايرن ميونخ الأسبوع المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.